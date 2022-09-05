Hapisteki eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, Kraliyet affına başvurdu

KUALA Yolsuzluk mahkumiyetinin onanmasıyla hapsedilen eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın, Kral tarafından affedilmek için başvuruda bulunduğu ve süreç sonuçlanana kadar milletvekilliğinin düşürülmeyeceği bildirildi.

Malezya Parlamentosu (Dewan Rakyat) Sözcüsü Azhar Azizan Harun, yaptığı açıklamada, hapisteki eski Başbakan Necip Rezak'ın Malezya Kralı'ndan af istediğini ve söz konusu süreç sonuçlanana kadar Pekan milletvekili olarak kalacağını söyledi.

Sözcü Azhar Azizan, Malezya Kamu Kalkınma Fonunun (1MDB) yağmalanmasıyla bağlantılı yolsuzluk davasında nihai temyiz başvurusunu da kaybederek hapis cezası onanan Necip'in, af talebini 2 Eylül'de sunduğunu kaydetti.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, af talebine karar verene kadar Necip'in meclisteki koltuğunu kaybetmeyeceğini belirten Azhar, sürecin ne zaman sonuçlanacağına dair bilgi vermedi.

Eski Başbakan, yıl sonunda yapılması beklenen genel seçimlerden önce affedilmezse, milletvekilliği için aday olamayacak ve parlamentodaki koltuğunu kaybedecek.

Malezya Federal Mahkemesi, 1MDB yolsuzluğuyla bağlantılı olarak 12 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Başbakan Necip Rezak'ın mahkumiyetini onamıştı.

Malezya'nın en yüksek adli mercisi Federal Mahkeme, Necip'in, Temmuz 2020'de Yüksek Mahkemece suçlu bulunduğu görevi kötüye kullanma, kara para aklama ve güveni kötüye kullanma gibi 7 ayrı suç hakkındaki mahkumiyetini nihai temyiz davasında onaylamıştı.

Necip, 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası mahkumiyetinin Federal Mahkemece onaylanmasının ardından Kajang Hapishanesi'nde cezasını çekmeye başladı ve Malezya tarihinin hapsedilen ilk eski başbakanı oldu.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.