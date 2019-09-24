Son Dakika Haberleri: Kuantum bilgisayarı nedir?
Son Dakika Güncel Haber

Kuantum bilgisayarı nedir?

1 saat önce

Kuantum bilgisayarlarını hiç duydunuz mu? Bilgisayar kurtları ve fizikçiler, bir süredir onlar hakkında oldukça hararetli tartışmalar yürütüyor.

Kuantum bilgisayarlarını hiç duydunuz mu? Bilgisayar kurtları ve fizikçiler, bir süredir onlar hakkında oldukça hararetli tartışmalar yürütüyor.

Kuantum bilgisayarı nedir?

Bilgisayar, Güncel

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü
Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi 1 Ekim'den itibaren başlıyor! AB mahkemesi Starbucks'a kesilen 30 milyon euroluk cezayı iptal etti Talihsiz kadın, oturduğu apartmanın otoparkında cinsel saldırıya uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:37:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuantum bilgisayarı nedir?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]