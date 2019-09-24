Kuantum bilgisayarı nedir?
13 dakika önce
Kuantum bilgisayarlarını hiç duydunuz mu? Bilgisayar kurtları ve fizikçiler, bir süredir onlar hakkında oldukça hararetli tartışmalar yürütüyor.
Kuantum bilgisayarlarını hiç duydunuz mu? Bilgisayar kurtları ve fizikçiler, bir süredir onlar hakkında oldukça hararetli tartışmalar yürütüyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:01
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