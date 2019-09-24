Son Dakika Haberleri: Kuantum bilgisayarı nedir?
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Kuantum bilgisayarı nedir?

13 dakika önce

Kuantum bilgisayarlarını hiç duydunuz mu? Bilgisayar kurtları ve fizikçiler, bir süredir onlar hakkında oldukça hararetli tartışmalar yürütüyor.

Kuantum bilgisayarlarını hiç duydunuz mu? Bilgisayar kurtları ve fizikçiler, bir süredir onlar hakkında oldukça hararetli tartışmalar yürütüyor.

Kuantum bilgisayarı nedir?

Bilgisayar, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:01 
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