Kuantum bilgisayarlar teknolojide çığır açacak - Son Dakika
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Kuantum bilgisayarlar teknolojide çığır açacak

6 saat önce

Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde (ETZ) konuşan İSTEK Okulları Bilişim ve Teknoloji Koordinatörü Serkan Aydın, kuantum bilgisayarların önümüzdeki 5 yıl içinde teknolojide çığır açacağını belirtti.

Kuantum bilgisayarlar teknolojide çığır açacak, System.String[]

Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde (ETZ) konuşan İSTEK Okulları Bilişim ve Teknoloji Koordinatörü Serkan Aydın, kuantum bilgisayarların önümüzdeki 5 yıl içinde teknolojide çığır açacağını belirtti. Aydın, "Kuantum bilgisayarlar geldikten sonra makina öğrenmesi inanılmaz seviyelere ulaşacak. Makinalar arasında öğrenme gerçekleştireceğiz" dedi.

Eğitimcilere ilham verip onların deneyimlerinden ilham almayı amaçlayan 'Eğitim Teknolojileri Zirvesi' eğitim ve teknolojinin tüm paydaşlarını bir araya getirdi. İSTEK Okulları ise zirvenin platinum sponsorluğunu üstlendi. Alanında uzman yerli ve yabancı birçok önemli isim zirvedeki sunumlarında fikirlerini paylaştı, katılımcılar panellerde sorulara cevaplar arayıp atölye çalışmalarında ürünler ortaya çıkarttı.

"TEKNOLOJİDEKİ DEĞİŞİM BİR GECEDE GERÇEKLEŞECEK"

Teknolojinin hızla değiştiğine dikkat çeken İSTEK Okulları Bilişim ve Teknoloji Koordinatörü Serkan Aydın, "Eskiden 10 yılda değişen bir süreç artık 3 yılda değişebiliyor. Yakında bu süre bir geceye bile düşecek. Bu kadar hızlı değişimin içerisinde sürece hazır bireyler yetiştirmemiz lazım. Bir gelecek hazırlamak eğitimden geçiyorsa eğitimle teknolojiyi birleştirmediğimiz noktada çağın gerisinde kaldık diyebiliriz. Mesleklere göre beceri olmalı diyoruz. Ama bu düşünce yanlış. Beceriler meslekleri doğuruyor. Elon Musk iklim mühendisi yetiştiriyorsa şirketlerinden birini buna yöneltmiş durumdaysa burada biz sadece musluklarımızı kapatarak iklimi değiştirebileceğimizi hayal etmemeliyiz. Elon Musk'ın sosyal zekası ve inovasyon vizyonu olduğu için bunu meslek haline dönüştürebiliyor. Biz de öğrencilerimize bu mesleğe uygun beceriler sağlamalıyız. Bizim de Elon Musklar yetiştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"KUANTUM BİLGİSAYARLAR İLE ÖĞRENME DEĞİŞECEK"

Önümüzdeki 5 yılda ortaya çıkacak kuantum bilgisayarların teknolojide çığır açacağını ifade eden Serkan Aydın, "Bildiğimiz bilgisayarların çok daha hızlı bir versiyonu olacak. Hayatımızda bunu destekleyen 5G teknolojisi var. Yapay zeka veri toplama aşamasında. Kuantum bilgisayarlar geldikten sonra makina öğrenmesi inanılmaz seviyelere ulaşacak. Asıl o veriler o zaman kullanılacak. Bu bir çığıra sebep olacak. Bildiğimiz bütün yazılım dilleri değişecek. Bildiğimiz bilgisayar kavramı değişecek. Makinalar arasında öğrenme gerçekleştireceğiz. Geleceğin meslekleri değişiyor. İklim mühendisliği, veri analisti, kişiye özel organ nakil uzmanı, robot teknisyeni bunlar meslek olacak. Şu anda birkaçı hayatımıza girdi, birkaçı ise fikir aşamasında öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK MUCİTLERDEN YENİ TASARIMLAR

Geliştirdikleri teknolojik ürünlerle zirveye katılan öğrencilerden İSTEK Okulları öğrencisi Roza Aslan, "Ben küp çözen bir robot yaptım. Küpü önce karıştırıyorum. Ardından mekanizmaya yerleştiriyorum. Tuşa bastığımda algı sensörleri sayesinde mekanizmalar harekete geçiyor. Renk sensörümüz küpün yüzeyini tanıyarak renkleri algılıyor. Tarama işleminden sonra yapıma geçiyor. Bu robotu 1 haftada yaptım" dedi.

Logo parçalarından yararlanarak bir yazıcı yaptığını anlatan 5'inci sınıf öğrencisi Diclesu Alp ise "Bu yazıcı geometrik cisimler çizebiliyor. Ben bunun ardından teknolojik bir deprem sığınağı yapmayı planlıyorum. Deprem sığınağı diğerlerinden farklı olarak daha fonksiyonel ve teknolojik olacak. Parmak izi ve yüz tarama teknolojisi kullanılacak. Farklı teknolojik ürünler de burada kullanılacak" ifadelerini kullandı.


Elon Musk, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:39 Kaynak: DHA
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