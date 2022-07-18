Kuantum internetin 'kayıp halkası' bulundu! - Son Dakika
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Kuantum internetin 'kayıp halkası' bulundu!

18.07.2022 01:00
Kuantum internetin 'kayıp halkası' bulundu!

Kuantum internet için silikon kübit transferi başarılı oldu. Araştırmacılar, silikon malzemenin kübit taşıyabileceğini gösterdi.

Kanada'daki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma, kuantum internetin "kayıp halkasını" ortaya çıkardı. Son araştırma, mevcut internet ağlarında kullanılan ve klasik hesaplama bileşenlerini taşıyan silikon malzemenin, kuantum bitlerini (kübit) transfer edebileceğini gösterdi.

Kuantum internet için kritik dönüm noktası geçildi

Bilim insanları, kuantum internet veya kuantum yoluyla veri taşımayı başarabilmek için birkaç problemle karşı karşıya. Fakat Simon Fraser Üniversitesi araştırmacıları tarafından Nature dergisinde yayınlanan son çalışma, kuantum internet için önemli bir dönüm noktasının geride bırakıldığını gösterdi.

Kuantum internetin 'kayıp halkası' bulundu!

Silikon kübitler aslında kuantum internet için temel sorunlarda biri. Veri aktarımını kuantum olarak gerçekleştirmeye çalışan araştırmacılar, kübitleri birbirine bağlamak zorunda. Son çalışma ise silikon malzemedeki T merkezlerinin kübit taşıyabileceğini ortaya koydu. Kübitler arasında fotonik veya ışık tabanlı bağlantı sağlandı.

Kuantum internet geliyor: Bilim insanları bir ilki başardı

T merkezlerinin ayrıca mevcut fiber iletişim ve telekom ekipmanları için kullanılabileceği belirtildi. Araştırmayı yürüten Simon Fraser Üniversitesinden kuantum fizikçisi Stephanie Simmons, T merkezlerinin işleme ve iletişimi birlikte yürütebileceğini dile getirdi.

Silikon kübitiniz, veri merkezlerinde ve fiber ağlarda kullanılan aynı bantta fotonlar yayarak iletişim kurabildiğinde, kuantum hesaplama için gereken milyonlarca kübiti bağlamak için aynı faydaları elde edersiniz.

Kuantum internetin 'kayıp halkası' bulundu!

Ayrıca kuantum internet için daha önce de önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Bilim insanları, birbirine bağlı olmayan bilgisayarlara kuantum ağı üzerinden bilgi göndermek için önemli bir adım attı. Ağ üzerinde birbirine bağlı olmayan iki sistemin kuantum bilgisini "ışınlayabildiğini" gösterdi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

Araştırma, Kanada, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kuantum internetin 'kayıp halkası' bulundu! - Son Dakika

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