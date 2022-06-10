Sanatçının özellikle salgın döneminde ürettiği eserlerin yer aldığı sergi, İslam mimarisinde kuazi-kristalimsi döşemeler olarak da adlandırılan bilimsel ve matematiksel derinliğe odaklanıyor.

Kaynak: AA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mehmet Şah, Balat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Kuazi-Kristalimsi İşler' sergisi Balat'ta sanatseverleri bekliyor - Son Dakika

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