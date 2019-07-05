Son Dakika Haberleri: Küba ABD yaptırımlarıyla mücadele gündemine "kripto para"yı aldı
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Küba ABD yaptırımlarıyla mücadele gündemine "kripto para"yı aldı

27 dakika önce

– Küba hükümeti, ABD yaptırımlarının üstesinden gelme amacıyla kripto para birimlerine yönelmeyi değerlendiriyor.

Küba ABD yaptırımlarıyla mücadele gündemine
Küba hükümeti, ABD yaptırımlarının üstesinden gelme amacıyla kripto para birimlerine yönelmeyi değerlendiriyor.
Küba Bakanlar Kurulu, Salı günü ABD'nin ülkeye yönelik yaptırımlarıyla mücadele edebilmek için alınabilecek ekonomik önlemler kapsamında bir araya geldi. Küba Ekonomi Bakanı Alejandro Gil, ABD Başkanı Trump yönetiminin yaptırımlarından daha az etkilenen, sürdürülebilir bir ekonomi modeli oluşturulması için kripto para birimleri teknolojisinin değerlendirildiğini söyledi. Küba Başkanı Miguel Diaz-Canel'in de yer aldığı bi yuvarlak masa toplantısında konuşan Gil, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Ulusal ve uluslararası ticari işlemlerde kripto para birimleri uygulamasına yönelik araştırmalar yapıyoruz. Sorunlara çözüm arayışında destek olması için bu tür önlemlerine ne şekilde uygulanabileceğini incelemeniz gerekir."
Gil, söz konusu ekonomik önlemler kapsamında ayrıca ihracatı artırma ve çeşitlendirmenin de değerlendirildiğine dikkat çekerken, bilim ve gıda birliğine yönelik yatırımlarla devlete bağlı şirketlerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:55 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Kabine, Küba, Ekonomi
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