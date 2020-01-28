Küba açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi - Son Dakika

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Küba açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi
23 dakika önce
Küba açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
Küba açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), Küba açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Küba'nın güneyi ile Jamaika'nın 117 kilometre kuzeybatısı olan deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Bahamalar, Cayman Adaları, Jamaika, Haiti ve Honduras'ta da hissedilen deprem nedeniyle bölgede tsunami alarmı verildi. Tsunami uyarısı yapılan ülkeler arasında Belize, Honduras, Meksika ve Cayman Adaları da yer aldı. - KİNGSTON
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