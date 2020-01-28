Küba açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi - Son Dakika
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Küba açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

23 dakika önce

Küba açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Küba açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi, System.String[]

Küba açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), Küba açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Küba'nın güneyi ile Jamaika'nın 117 kilometre kuzeybatısı olan deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Bahamalar, Cayman Adaları, Jamaika, Haiti ve Honduras'ta da hissedilen deprem nedeniyle bölgede tsunami alarmı verildi. Tsunami uyarısı yapılan ülkeler arasında Belize, Honduras, Meksika ve Cayman Adaları da yer aldı. - KİNGSTON

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
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