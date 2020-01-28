Küba Büyükelçisi'nden ULUSKON'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küba Büyükelçisi'nden ULUSKON'a ziyaret - Son Dakika

Küba Büyükelçisi'nden ULUSKON'a ziyaret

6 saat önce

Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'u ziyaret etti.

Küba Büyükelçisi'nden ULUSKON'a ziyaret, System.String[]

Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'u ziyaret etti.


Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) genel merkezini ziyaret etti. Büyükelçi Luis Alberto Amoros Nunez'i, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy karşıladı. Ziyarette konuşan Luis Alberto Amoros Nunez, "Türkiye ile Küba arasında ihracat ve ithalat başta olmak üzere bir çok alanda istişareler yaptık. Turizm, inşaat ve enerji projelerinde Türk iş dünyasıyla çalışmak istiyoruz" dedi. Luis Alberto Amoros Nunez iş adamlarını Küba'ya davet etti.


ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Ataboy ise, "Küba ile her sektörde iş birliğini arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Küba'nın Latin Amerika'da çok güzel bir ülke olduğunu ifade eden Atasoy, "Küba'ya yatırım yapmak isteyen iş insanlarına ULUSKON olarak yol göstereceğiz. Bunun yanında Küba'dan Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen Kübalı iş adamlarını ULUSKON olarak ağırlamaya hazırız" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye, Küba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:54 Kaynak: İHA
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