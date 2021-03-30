Küba Büyükelçisi Nunez: "Antalya ile Küba arasında ekonomik ve kültürel olarak bağ oluşturmak istiyoruz" - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'i makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik şeref defterini imzalayan Büyükelçi Nunez, Türkiye ile Küba arasındaki turizm başta olmak üzere tarım, sanayi ve ticareti artırmaya yönelik ortak çalışmalar yapmak istediklerini belirtti.

Yazıcı'dan turizm yatırımcıları hakkında destek isteyen Nunez, "Burada olmaktan çok mutluyum. Antalya ve Küba'nın birbirine benzer birçok yönü var. İnsanlarımız ve iklimimiz birbirine benziyor. Küba olarak pandemiden önce yıllık 5 milyon turist ağırlarken pandemi dönemiyle birlikte bu sayı 1 milyona geriledi. Pandemi sonrası ortak çalışmalarla turizmi geliştirmek istiyoruz. Antalya ile Küba arasında ekonomik ve kültürel olarak bağ oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de göreve başladığı için mutlu olduğunu dile getiren Nunez, Türk insanının çok misafirperver ve dost canlısı olduğunu kaydetti.

İki ülke arasında dostane ilişkiler olduğunu ve ortak çalışmalarla bunun daha da ileriye götürülebileceğini dile getiren Vali Yazıcı ise "Turizm ve tarım şehri olan Antalya, gerçekten güneşiyle, kumuyla, deniziyle özel bir yer. Dünyanın birçok yerinde olmayan güzelliklere sahip bir şehir burası. Pandemiden önce 16 milyon yabancı, 4 milyon yerli olmak üzere yaklaşık 20 milyon turist ağırladık. Şehrimiz turizmin profesyonel olarak yapıldığı bir bölge. Antalya olarak turizmdeki bu tecrübemizi Küba ile paylaşma noktasında ortak çalışmalar yürütülebilir." değerlendirmesinde bulundu.???????