Küba'nın Ankara Büyükelçisi Palacios, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika
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Küba'nın Ankara Büyükelçisi Palacios, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

26.04.2022 17:15
Küba'nın Ankara Büyükelçisi Palacios, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Alejandro Francisco Diaz Palacios, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Palacios'un, eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçi Palacios'un çocuklarıyla bir süre ilgilendi ve onlara oyuncak hediye etti.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küba'nın Ankara Büyükelçisi Palacios, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika


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