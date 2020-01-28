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Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
6 saat önce
Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Küba'nın güneyinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Jamaika'nın kuzeybatısında da etkili oldu.
Depremin merkezinin Jamaika'ya bağlı Montego Körfezi'nin 139 kilometre kuzeybatısında olduğu açıklandı. Yerel saatle 14.10'da yaşanan depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:16
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