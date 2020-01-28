Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika Dünya

Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

6 saat önce

Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, System.String[]

Küba'nın güneyinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Jamaika'nın kuzeybatısında da etkili oldu.


Depremin merkezinin Jamaika'ya bağlı Montego Körfezi'nin 139 kilometre kuzeybatısında olduğu açıklandı. Yerel saatle 14.10'da yaşanan depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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Jamaika, Deprem, Küba, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:16 
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