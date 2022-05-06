Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü - Son Dakika
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Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü

06.05.2022 21:53
Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü

Küba'nın başkenti Havana'da bir otelde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 13 kişi kayboldu.

Küba'nın başkenti Havana'da bir otelde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 13 kişi kayboldu.

Olayın yaşandığı bölgeyi ziyaret eden Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, açıklamasında, patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığını belirtti.

Saratoga isimli 5 yıldızlı oteldeki patlamada 8 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı, 13 kişi kayboldu.

Küba Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada da ölümler teyit edildi, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Patlamanın ardından otelinin cephesinin bir kısmının çöktüğü ve otelden dumanların yükseldiği görüldü.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edilmesinin yanı sıra askerler de arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

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Miguel, Havana, Küba, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü - Son Dakika


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