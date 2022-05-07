Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika
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Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 18'e yükseldi

07.05.2022 02:39
Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 18'e yükseldi

Küba'nın başkenti Havana'da dün bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Küba'nın başkenti Havana'da dün bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Küba Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, gaz kaçağından kaynaklanan şiddetli patlama nedeniyle ölenlerin sayısının arttığı bildirildi.

Patlamada şimdiye kadar 18 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 14'ü çocuk, 64 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ölenler arasında bir çocuk ile hamile bir kadının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaralıları hastanede ziyaret eden Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, olayın bir terör saldırısı değil talihsiz bir kaza olduğunu hatırlatarak, vatandaşlardan kan bağışı çağrısında bulundu.

Küba basınına göre, otelde bir süredir devam eden tadilat çalışması kapsamında, borulara gaz akışı sağlanırken patlamanın yaşandığı öne sürüldü.

Saratoga isimli 5 yıldızlı oteldeki patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi ölmüş, 13 kişi kaybolmuştu.

Kovid-19 salgını sebebiyle 2 yılı aşkındır kapalı olan ve 10 Mayıs'ta açılması beklenen tarihi otelin 1880'de inşa edildiği, 1933'ten bu yana ise otel olarak hizmet verdiği kaydedildi.

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Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü

Patlama, Havana, Küba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika


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