Küba'da devlet kontrolündeki birçok sektörde özel işletmelerin faaliyet göstermesine izin verilecek - Son Dakika

Küba'da devlet kontrolündeki birçok sektörde özel işletmelerin faaliyet göstermesine izin verilecek

Küba Çalışma Bakanı Elena Feito, ülkede devlet kontrolünde bulunan 2 binden fazla sektörde özel işletmelerin faaliyet göstermesine izin verileceğini açıkladı.

Küba Çalışma Bakanı Elena Feito, ülkede devlet kontrolünde bulunan 2 binden fazla sektörde özel işletmelerin faaliyet göstermesine izin verileceğini açıkladı. CNN'in haberine göre, Feito, özel teşebbüslerin yer almasına izin verilen devlet kontrolündeki sektörlerin sayısını artırdıklarını duyurdu. Böylece ülkede özel şirketlerin faaliyet gösterebileceği alanların sayısı 127'den yaklaşık 2 bine çıktı. Feito, 124 sektörün ise devlet kontrolünde kalmaya devam edeceğini belirtti. Küba'da yüz binlerce küçük çiftliğin yanı sıra zanaatkarlar, taksi şoförleri ve küçük işletmeler devlet dışı sektörü oluşturuyor. Bu sektörde çalışan yaklaşık 600 bin kişi ülkedeki iş gücünün neredeyse yüzde 13'üne karşılık geliyor. Sosyalist yönetim anlayışının benimsendiği ülke, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı yaptırımlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak ciddi kayıplar yaşadı. Küba ekonomisi 2020'de yüzde 11 küçüldü. Eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2015'te başlatılan iki ülke ilişkilerinde normalleşme süreci, 2017'de Trump'ın iktidara gelmesiyle sekteye uğramıştı. Trump, Küba'ya insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırımlar uygulamış, ayrıca seyahat ve turizm alanında yeni kısıtlamalar getirmişti.

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