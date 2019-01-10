Son Dakika Haberleri: Küba'da Ekmek Karaborsaya Düştü, Yumurta Egzotik Yiyecek Oldu

Küba'da Ekmek Karaborsaya Düştü, Yumurta Egzotik Yiyecek Oldu

27 dakika önce

Küba'da ekmek karaborsaya düşerken yumurta da egzotik bir yiyecek oldu.

Küba'da Ekmek Karaborsaya Düştü, Yumurta Egzotik Yiyecek Oldu, System.String[]
Küba'da ekmek karaborsaya düşerken yumurta da egzotik bir yiyecek oldu.

Kıtlıkla mücadele eden Küba'da yiyecek sıkıntısı vatandaşları isyan ettirdi. Yumurtanın bile egzotik bir yiyecek sayıldığı ülkede ekmek karaborsaya düştü. Konuyla ilgili sıkıntılarını dile getiren vatandaşlardan Hernandez takma isimli blog yazarı, "Düzgün ekmeği bedava vermiyorlar. Daha önce 5 peso'ya alabildiğimiz ekmeği artık 15 peso'ya alabiliyoruz. Karne ile sabahları ve öğleden sonraları satın alabildiğimiz ekmeklerin kalitesi korkunç bir durumda, yarısı yeşil ve küflü olarak satılıyor" ifadeleriyle ülkesinde yaşananları dünyaya duyurmaya çalıştı. Yumurta kıtlığına da değinen Hernandez, "Küba'da yumurta çoktan egzotik bir yiyecek sınıfına girdi. Kişi başına 10 tane verilen yumurtalar şimdi ayda sadece bir kez dağıtılıyor" sözleriyle dikkat çekti.

ABD'de de yayın yapan bir televizyon kanalına bağlanan Espinosa isimli bir kişi ise "Durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. İnsanlar ekmek alabilmek için 2 gün önceden sıraya giriyor" diyerek yaşanan sıkıntılardan şikayet etti.

Başkan'ın eşi ise lüks yemek daveti verdi

Küba halkı gıda krizi ile mücadele ederken Devlet Başkanı Miguel Daz-Canel'in eşi lüks bir otelde ülke basınında geniş yankı uyandıran bir mutfak daveti düzenledi. Davette sunulan yiyecekler vatandaşlar tarafından tepki topladı. - HAVANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:36 Kaynak: İHA

Küba, Güncel
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