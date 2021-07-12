Üye Girişi
Küba'da ekonomik kriz halkı sokağa döktü! Tarihin en büyük hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı - Son Dakika

Küba'da ekonomik kriz halkı sokağa döktü! Tarihin en büyük hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı

12.07.2021 09:38
Küba'da ekonomik kriz halkı sokağa döktü! Tarihin en büyük hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı, System.String[]

Yıllarca komünist sistemin uygulandığı Küba'da koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik krizin ciddi şekilde tırmanması halkı sokağa döktü. Dün Havana'dan Santiago'ya tarihin en büyük hükümet karşıtı gösterinin gerçekleştiği Küba'da Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel istifaya çağrılırken göstericilere ağır silahlı polisler müdahale etti.

Koronavirüs sebebiyle turizmi sekteye uğrayan Küba'da ekonomik kriz, açlık ve yoksulluk birleşince dün tarihin en büyük protesto gösterisi gerçekleşti.

Küba'da ekonomik kriz halkı sokağa döktü! Tarihin en büyük hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı

TARİHİN EN BÜYÜK EKONOMİK KRİZİ

Havana'dan Santiago'ya ülkenin birçok noktasında halk hükümet karşıtı yürüyüş gerçekleştirdi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından beri tarihin en büyük ekonomik krizini yaşayan ve koronavirüs salgınının da hızla yayıldığı Küba'da temel ihtiyaçlara erişim de zorlaşınca halk sokaklara döküldü.

Küba'da ekonomik kriz halkı sokağa döktü! Tarihin en büyük hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı

SOKAKLARDA "FİDEL" SLOGANLARI YÜKSELDİ

Binlerce gösterici Havana'da devlet başkanı Miguel Diaz-Canel'i istifaya çağırırken, Küba bayrakları sağlayanlar "Fidel" sloganları attı. Göstericileri özel ekip jipleri, ve ağır silahlı polisler takip etti. Göstericiler dağıldıktan sonra bile polisin şehirde kuş uçurtmaması uluslararası basının gündemine oturdu.

Küba'da ekonomik kriz halkı sokağa döktü! Tarihin en büyük hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı

DEVLET BAŞKANI ABD'Yİ SUÇLADI

Dün televizyona çıkarak açıklamalar yapan Diaz-Canel, gösterilerin arkasında ABD olduğunu söylerken, "Birçok gösterici ABD'nin yönettiği sosyal medya kampanyalarından etkilendi ve meydanlara çıkan çok sayıda paralı asker vardı. Provokasyon tolere edilmeyecektir" dedi. Diaz-Canel, halkın bu tür provokasyonlara karşı gelmesini istedi.

Küba'da ekonomik kriz halkı sokağa döktü! Tarihin en büyük hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı

ABD'DEN EYLEME DESTEK MESAJI

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görevli Julie Chung da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Chung, "Yaşanan arbede derin bir endişe yarattı. Biz Küba halkının barışçıl bir şekilde eylem yapma hakkı olduğuna inanıyoruz ve Küba halkının yanındayız" dedi.

Küba'da ekonomik kriz halkı sokağa döktü! Tarihin en büyük hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı

POLİSTEN GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALE

Reuters haber ajansı, ise Havana'daki gösterilerde çok sayıda sivil polisin onlarca göstericiyi gözaltına aldığını aktardı. Polisin göstericilere vurduğu olaylarda biber gazı sıkıldı. Öte yandan ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in gazetecisinin de polis müdahalesine uğradığı kaydedildi.

Küba'da ekonomik kriz halkı sokağa döktü! Tarihin en büyük hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı

1994 YILINDAN BERİ EN BÜYÜK ÇAPLI GÖSTERİ

11 milyon insanın yaşadığı Küba'da son yıllarda ekonomik krizin yayılması ile birlikte çok sayıda gösteri düzenlenmeye başlanmıştı. Fakat dün yaşanan ve birçok şehirde görülen gösteriler 1994 yılından beri en büyük çaplı gösteri olarak kayıtlara geçti. Gösterilerin Havana sınırındaki Artemisa bölgesinde başladığı da belirtildi.

KÜBA'DA NE OLUYOR?

Özellikle son iki yılda tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Küba'da hükümet ABD'nin uyguladığı yaptırımları ve pandemiyi suçluyor. Öte yandan muhalifler ise Sovyetler tarzı tek parti sistemini ve yönetimin beceriksizliğini eleştiriyor.

Yaptırımlar, yönetimdeki zaaflar ve pandemi, turizme ket vururken, ülkeye yabancı yatırımı da kesildi. Üretim ve tarım için gıda ve yakıt alımı da yavaşlayan ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 10.9 geriledi. Ülkede Haziran'a kadar olan sürede ise yüzde 2 azalma meydana geldi.

11.2 milyonluk ülkenin 1.7 milyonu çift doz aşı olan ve yaklaşık 3 milyonu da en az 1 doz aşı olan Küba'da Delta varyantının yayılmasıyla birlikte vaka sayısı artmaya başladı. Ülkede dün yapılan açıklamada 6.923 insanda koronavirüs tespit edildiği kayıtlara geçerken 47 insanın da öldüğü belirtildi. Küba'da bu sayılar önceki haftanın iki katı.

Ekonomik Kriz, Havana, Küba, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Küba'da ekonomik kriz halkı sokağa döktü! Tarihin en büyük hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Balkonda hunharca köpeğini tekmeleyen caniye, bin lira para cezası kesildi 09:28 Balkonda hunharca köpeğini tekmeleyen caniye, bin lira para cezası kesildi 1 ay önce yol verme kavgası yaptığı adamın servisini taradı: 4 yaralı 09:10 1 ay önce yol verme kavgası yaptığı adamın servisini taradı: 4 yaralı 8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş 08:21 8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş
Kabine bugün toplanıyor! Gündemde herkesin merak ettiği Kurban Bayramı tatili süresi var 07:47 Kabine bugün toplanıyor! Gündemde herkesin merak ettiği Kurban Bayramı tatili süresi var Sokak ortasında kanlı kavga! Boynundan bıçaklanan kadın, canını bir eve sığınarak kurtardı 05:25 Sokak ortasında kanlı kavga! Boynundan bıçaklanan kadın, canını bir eve sığınarak kurtardı Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı 23:11 Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı
Kızına 5,5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'den karnı burnunda pozlar 20:06 Kızına 5,5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'den karnı burnunda pozlar Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kırmızı bikinisiyle beğeni topladı 19:27 Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kırmızı bikinisiyle beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
09:50 Ekonomik kriz Küba halkını sokağa döktü! Hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı
16:11 Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak
15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
15:05 Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış
15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak
14:44 Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti
14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
13:58 İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
Ekonomik kriz Küba halkını sokağa döktü! Hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı Ekonomik kriz Küba halkını sokağa döktü! Hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı         
09:51
İntihar eden İlyas Tetik hakkında büyük iddia: 17 trilyonluk vurgun yapıp ödeyemediğince canına kıydı İntihar eden İlyas Tetik hakkında büyük iddia: 17 trilyonluk vurgun yapıp ödeyemediğince canına kıydı         
09:13
Binlerce çekirge İstanbul Havalimanı'nı istila etti! Uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı Binlerce çekirge İstanbul Havalimanı'nı istila etti! Uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı         
08:52
Bir süredir aranıyordu! Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı Bir süredir aranıyordu! Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı         
08:12
Survivor'da ikinci olan Yiğit Poyraz, oyunculuğa adım atıyor Survivor'da ikinci olan Yiğit Poyraz, oyunculuğa adım atıyor         
07:34
Sünnet düğününde kan döküldü! Eline silah alan saldırgan yaşlı, çocuk demeden vurdu: 2 ölü, 8 yaralı Sünnet düğününde kan döküldü! Eline silah alan saldırgan yaşlı, çocuk demeden vurdu: 2 ölü, 8 yaralı         
02:03
Görevden dönen çevik kuvvet polisi, beylik tabancasıyla kafasına sıkarak intihar etti Görevden dönen çevik kuvvet polisi, beylik tabancasıyla kafasına sıkarak intihar etti         
22:56
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı         
19:39
Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı         
19:11
"Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna Bella Hadid'den şaşırtan yanıt! Favorisi bile var         
18:34
Nefes borusuna simit kaçan 39 yaşındaki vatandaş, yaşamını yitirdi Nefes borusuna simit kaçan 39 yaşındaki vatandaş, yaşamını yitirdi         
18:30
İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi         
18:29
Tosuncuk'un ifadesi alınırken istekleri bitmedi, avukatları poşet poşet yemek taşıdı Tosuncuk'un ifadesi alınırken istekleri bitmedi, avukatları poşet poşet yemek taşıdı         
18:13
Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı         
15:03
Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı         
14:43
Soğukkanlılığı takdir topladı! Kafasına silah dayanan bekçi, görevini yapmaya devam etti Soğukkanlılığı takdir topladı! Kafasına silah dayanan bekçi, görevini yapmaya devam etti         
10:14
Türk siyasetinin yeni partisi hedefini belirledi: En az yüzde 13 oy almak istiyorlar Türk siyasetinin yeni partisi hedefini belirledi: En az yüzde 13 oy almak istiyorlar         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 09:55:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Küba'da ekonomik kriz halkı sokağa döktü! Tarihin en büyük hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement