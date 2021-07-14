Küba'da hükümet karşıtı protestolara katılan göstericilerden biri hayatını kaybetti - Son Dakika

Küba'da hükümet karşıtı protestolara katılan göstericilerinden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Küba haber Ajansı'nda (ACN) çıkan habere göre, dün başkent Havana'nın çeşitli noktalarında hükümet karşıtı protestolara katılan göstericilerden biri öldü.

Yaşamını yitiren vatandaşın 36 yaşında olduğu öğrenildi.

Protestolara katılan onlarca kişi gözaltına alınmıştı

BBC'nin haberine göre, Küba'da göstericilere müdahale eden polisin protestoculara biber gazı sıktığı ve bazılarını da dövdüğü görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Sosyal medya platformlarında protestocuların gözaltına alınmaya devam ettiği yönünde paylaşımlar yapılmış, ayrıca kar amacı gütmeyen insan hakları örgütü Cubalex, pazar gününden bu yana yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığı iddiasını paylaşmıştı.

Küba'da hükümet karşıtı gösteriler

Küba'da hafta sonu binlerce kişi, düzenledikleri gösterilerde, ülkede kötüleşen ekonomik şartları protesto edip hükümetten özgürlük istemişti.

Göstericiler, "kahrolsun diktatörlük" ve "özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atmış, sosyal medyada ise bazı bölgelerde yağma olaylarının meydana geldiği görüntüler paylaşılmıştı.

Kötüye giden ekonomi, gıda ve ilaç kıtlığıyla yükselen fiyatlardan hükümeti sorumlu tutan göstericiler, yetkilileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizini yönetememekle suçlamıştı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ise Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenerek "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.