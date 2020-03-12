Küba'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi - Son Dakika
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Küba'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi

1 saat önce

BUENOS Karayipler'de bir ada ülkesi Küba'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

Küba'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi, System.String[]

BUENOS Karayipler'de bir ada ülkesi Küba'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda Kovid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.

Virüsü taşıyanların temasta bulunduğu kişilerin belirlenip gözlem altına alındığı belirtilen açıklamada, hastaların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Latin Amerika'da, Kovid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 21, Şili'de 23, Ekvador'da 17, Brezilya'da 52, Meksika'da 8, Peru'da 13, Kolombiya'da 9, Kosta Rika'da 22 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.

Karayipler, İtalya, Havana, Küba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:38 Kaynak: AA
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