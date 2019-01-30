Son Dakika Haberleri: Küba'da Kasırgada 4 Kişi Öldü

Küba'da Kasırgada 4 Kişi Öldü

1 saat önce

Küba'nın başkenti Havana'yı vuran kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, 195 yaralı var.Küba'nın başkenti Havana'yı 27 Ocak gecesi vuran kasırga nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Küba'da Kasırgada 4 Kişi Öldü, System.String[]
Küba'nın başkenti Havana'yı vuran kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, 195 yaralı var.

Küba'nın başkenti Havana'yı 27 Ocak gecesi vuran kasırga nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Büyük yıkımın yaşandığı Havana'da yerel kaynaklar en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 195 kişinin yaralı olduğunu belirtti. Büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini belirten yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle birçok binanın tahrip olduğunu, ağaçların devrildiğini aktardı.

Yaşanan kasırganın ardından Havana ve çevresinde oluşan hasar görüntülendi. Evlerin çatılarının uçtuğu, binaların zarar gördüğü, araçların ters döndüğü kasırga 4 kişinin ölümüne neden oldu.

Kübalı oyuncu Luis Silva, kasırgaya arabasıyla seyir halindeyken yakalandığını belirterek yaşadığı korkuyu, "Havana'da kasırga beni araçta seyir halindeyken karım ve çocuklarımla birlikte yakaladı. Sert rüzgar ve devrilen ağaçlardan kaçtım. Eve gelene kadar çok korktuk. Yaralanan ve ölenler olduğu için çok üzgünüm" ifadeleriyle aktardı. - HAVANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:34 Kaynak: İHA

Havana, Küba, 3. Sayfa
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