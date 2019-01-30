Son Dakika Haberleri: Küba'da Kasırgada 4 Kişi Öldü- Kasırga Sonrası Yıkım Görüntülendi

Küba'da Kasırgada 4 Kişi Öldü- Kasırga Sonrası Yıkım Görüntülendi

50 dakika önce

- Küba'da kasırgada 4 kişi öldü Kasırga sonrası yıkım görüntülendiHAVANA - Küba'nın başkenti Havana'yı vuran kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, 195 yaralı var. Küba'nın başkenti Havana'yı 27 Ocak gecesi vuran kasırga nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

- Küba'da kasırgada 4 kişi öldü
Kasırga sonrası yıkım görüntülendi

HAVANA - Küba'nın başkenti Havana'yı vuran kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, 195 yaralı var.
Küba'nın başkenti Havana'yı 27 Ocak gecesi vuran kasırga nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Büyük yıkımın yaşandığı Havana'da yerel kaynaklar en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 195 kişinin yaralı olduğunu belirtti. Büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini belirten yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle birçok binanın tahrip olduğunu, ağaçların devrildiğini aktardı.
Yaşanan kasırganın ardından Havana ve çevresinde oluşan hasar görüntülendi. Evlerin çatılarının uçtuğu, binaların zarar gördüğü, araçların ters döndüğü kasırga 4 kişinin ölümüne neden oldu.
Kübalı oyuncu Luis Silva, kasırgaya arabasıyla seyir halindeyken yakalandığını belirterek yaşadığı korkuyu, "Havana'da kasırga beni araçta seyir halindeyken karım ve çocuklarımla birlikte yakaladı. Sert rüzgar ve devrilen ağaçlardan kaçtım. Eve gelene kadar çok korktuk. Yaralanan ve ölenler olduğu için çok üzgünüm" ifadeleriyle aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:39 Kaynak: İHA

Havana, Küba, Güncel
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