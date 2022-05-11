Küba'da otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 43'e yükseldi - Son Dakika
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Küba'da otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 43'e yükseldi

11.05.2022 07:22
Küba'da otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 43'e yükseldi

Küba'nın başkenti Havana'da, 6 Mayıs'ta bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi.

Küba'nın başkenti Havana'da, 6 Mayıs'ta bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi.

Küba Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının 43'e çıktığı, yaralı sayısının ise 97 olduğu bildirildi.

Tedavileri hastanelerde devam eden yaralılardan 37'sinin taburcu edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, 3 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Olanlardan derin üzüntü duyuyoruz ve hayatını kaybeden arkadaşlarımızın ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Kan bağışı çağrısı

Yaralıları 8 Mayıs'ta hastanede ziyaret eden Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, olayın bir terör saldırısı değil talihsiz bir kaza olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunmuştu.

Küba basınında, otelde bir süredir devam eden tadilat çalışması kapsamında, borulara gaz akışı sağlanırken patlamanın yaşandığı iddia edilmişti.

Kovid-19 salgını sebebiyle 2 yılı aşkındır kapalı olan ve 10 Mayıs'ta açılması planlanan tarihi otelin 1880'de inşa edildiği, 1933'ten bu yana otel olarak hizmet verdiği kaydedildi.

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Kan Bağışı, Havana, Mayıs, Küba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küba'da otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 43'e yükseldi - Son Dakika


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