Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi - Son Dakika
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Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi

07.05.2022 09:24
Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi

Küba'nın başkenti Havana'daki bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye ulaşırken, en az 70 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Küba'nın başkenti Havana'daki bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye ulaşırken, en az 70 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Küba'nın başkenti Havana'da dün tarihi Saratoga Otel'de meydana gelen patlamanın bilançosu artıyor. Küba Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, gaz sızıntısı sonucu meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği, en az 70 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ölenler arasında hamile bir kadın ile 1 çocuğun bulunduğu aktarıldı. Patlamanın şiddetiyle otelde büyük yıkım meydana gelirken, enkaz altında kalan kişiler için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

"Talihsiz bir kaza"

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, yaralıların çoğunun tedavi edildiği Calixto Garcia Hastanesinden ayrılırken yaptığı açıklamada, "Bu bir bomba ya da saldırı değil, talihsiz bir kaza" ifadelerini kullandı. Küba Turizm Bakanı Juan Carlos Garcia ise ilk bilgilere göre patlamada hiçbir yabancının ölmediğini veya yaralanmadığını ifade etti.

96 odalı otelin önümüzdeki birkaç gün içinde yeniden açılmaya hazırlandığı, işçilerin son hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Patlamanın meydana geldiği otelin arkasında bulunan bir okul olaydan etkilenmezken, yetkililer tüm çocukların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini duyurmuştu. - HAVANA

Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi
Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi
Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi
Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi
Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi
Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi
Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi
Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi

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Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü

Havana, Otel, Küba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi - Son Dakika
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