Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi - Son Dakika
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Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi

07.05.2022 12:52

Küba'nın başkenti Havana'daki bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye ulaşırken, en az 70 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Küba'nın başkenti Havana'daki bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye ulaşırken, en az 70 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Küba'nın başkenti Havana'da dün tarihi Saratoga Otel'de meydana gelen patlamanın bilançosu artıyor. Küba Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, gaz sızıntısı sonucu meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği, en az 70 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ölenler arasında hamile bir kadın ile 1 çocuğun bulunduğu aktarıldı. Patlamanın şiddetiyle otelde büyük yıkım meydana gelirken, enkaz altında kalan kişiler için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi
Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi
Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi
Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi

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Havana, Otel, Küba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 22'ye yükseldi - Son Dakika
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