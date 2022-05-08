Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 32'ye yükseldi - Son Dakika

Küba'nın başkenti Havana'daki bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye ulaştığı ve 19 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Küba'nın başkenti Havana'da geçtiğimiz Cuma günü Saratoga Otel'de meydana gelen patlamanın bilançosu artıyor. Yetkililer otelde meydana gelen patlama nedeniyle en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Yetkililer ayrıca patlama nedeniyle oteldeki çalışanlardan 11'inin hayatını kaybettiğini, 13 çalışanın ise kayıp olduğunu belirtirken, ilk belirlemelere göre patlama nedeniyle hayatını kaybedenler arasında 1 çocuk ve 1 hamile kadının da bulunduğu ifade edildi.

Küba Turizm Bakanlığı Sözcüsü Dalila Alba Gonzalez yaptığı açıklamada, oteldeki patlama nedeniyle yaralananlar arasında Küba asıllı ABD'li bir kadının bulunduğunu söyledi. Küba Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise meydana gelen patlamanın nedeninin bir gaz sızıntısı olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Öte yandan, patlama nedeniyle büyük hasar gören otelin bodrum katında mahsur kalan kişiler olduğunun tahmin edildiği öğrenildi. - HAVANA