Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 43'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 43'e yükseldi

11.05.2022 10:36

Küba'nın başkenti Havana'daki Saratoga Otel'de meydana gelen patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e ulaştığı açıklandı.

Küba'nın başkenti Havana'daki Saratoga Otel'de meydana gelen patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e ulaştığı açıklandı.

Küba'nın başkenti Havana'da geçtiğimiz Cuma günü Saratoga Otel'de meydana gelen patlamanın ardından hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Yetkililer patlama nedeniyle can kaybı sayısının 43'e yükseldiğini açıklarken, hayatını kaybeden kişilerin otel çalışanı olup olmadığının henüz belirlenmediğini ifade etti. Saratoga Otel Sözcüsü Roberto Enriquez, patlama nedeniyle otelin yüzde 80'inin zarar gördüğünü belirtti. Sözcü Enriquez ayrıca kayıp olan 3 otel çalışanının enkaz altında kaldığının tahmin edildiğini açıkladı.

Öte yandan, yetkililer patlama nedeniyle hasar gören komşu binalardan birinin yıkılması gerektiğini duyurdu.

Patlamanın ardından Küba Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın nedeninin bir gaz sızıntısı olduğunun tahmin edildiği belirtilmişti.

(İHA)

Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 43'e yükseldi
Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 43'e yükseldi
Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 43'e yükseldi
Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 43'e yükseldi

YORUMLAR
500
Oib: Otomotiv İhracatçılarının Ocak-Nisan Döneminde Parite Kaynaklı 700 Milyon Dolarlık İhracat Kaybı Oluştu Oib: Otomotiv İhracatçılarının Ocak-Nisan Döneminde Parite Kaynaklı 700 Milyon Dolarlık İhracat Kaybı Oluştu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 43'e yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
11:05 "Şam'la görüşülmeli" diyen Akşener'den hükümete tepki: 20 yıl önce Avrupa diye yola çıkanlar, Ortadoğu'yu memleketimize getirdi
10:57 Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı
10:57 Akşener'den dikkat çeken sözler: 2053'te nüfusun 35 milyonu Suriyelilerden oluşacak
10:51 TGRT sunucusu Ekrem Açıkel isyan etti: Petrolde yüzde 6 düşüş oldu ama koşa koşa zam yaptılar
10:48 İsrail askerinin mermi yağdırarak öldürdüğü muhabir hakkında Aljazeera'dan sert açıklama: İsrail'e hesap soracağız, faillerin peşini bırakmayacağız
10:46 Britney Spears'ın "Kül" paylaşımına Cem Adrian sessiz kalmadı: Dünya tuhaf bir yer
10:36 Son dönemin popüler lideri Ümit Özdağ'ın taklitçisi türedi: Süleyman ilk senin taklidini yaptıracağım oğlum!
10:35 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinden işlem görüyor
10:35 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Son ankete Mansur Yavaş damga vurdu
10:26 Galatasaray'da Burak Elmas detayı: Yeniden aday olmayı düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 11:15:39. #1.13#
SON DAKİKA: Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 43'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement