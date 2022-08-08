Küba'da petrol tesisinde yangın devam ediyor - Son Dakika
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Küba'da petrol tesisinde yangın devam ediyor

08.08.2022 11:03
Küba'da petrol tesisinde yangın devam ediyor

Küba'da petrol tesisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın 4'üncü gününde devam ediyor.

Küba'da petrol tesisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın 4'üncü gününde devam ediyor. Son yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 121 kişinin ise yaralandığı duyurulmuştu.

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Matanzas'taki tesiste durum çok karmaşık. Yangının yoğun olduğu bazı noktalara erişim sağlanamıyor. Patlamalar olmaya devam ediyor" denildi. Küba Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada ise ikinci petrol tankerinden sızıntı olduğu bilgisi paylaşıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale kapsamında yoğun çabalarının sürdüğü aktarıldı.


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Kaynak: DHA

Küba, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'da petrol tesisinde yangın devam ediyor - Son Dakika

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