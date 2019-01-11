Küba'da Turistleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 7 Ölü, 5 Ağır Yaralı
28 dakika önce
Küba'da, turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.
Küba
'da, turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.
Küba resmi basınında çıkan habere göre, Hollanda
, İngiltere
, Fransa
, Meksika
ve Kanada
'dan gelen 22 turist ve 18 Kübalının seyahat ettiği otobüs, ülkenin doğusundaki Baracoa ile Guantanamo
kentleri arasındaki otoyolda, sürücüsünün virajlı ve ıslak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ağır yaralandı.
Haberde, ölen ve yaralanan kişilerin milliyetlerine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Küba'da geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında 750 kişi öldü, 7 bin 999 kişi de yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:32 Kaynak: AA
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