Küba'dan ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasına yalanlama - Son Dakika

Küba'dan ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasına yalanlama

17.03.2021 22:18
Küba'dan ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasına yalanlama, System.String[]

Küba Dış İlişkiler Bakanlığının (Minrex) ABD Masası Genel Direkötür Carlos Fernndez de Cosso, ABD'de geçtiğimiz sene düzenlenen Başkanlık seçimlerine Küba'nın müdahalesi olduğu iddialarını yalanladı.

Küba Dış İlişkiler Bakanlığının (Minrex) ABD Masası Genel Direkötür Carlos Fernndez de Cosso, ABD'de geçtiğimiz sene düzenlenen Başkanlık seçimlerine Küba'nın müdahalesi olduğu iddialarını yalanladı.

ABD Ulusal Güvelik Komisyonu tarafından hazırlanan ve dün gizliliği kaldırılan raporda, Rusya, İran, Venezuela ve Küba'nın Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump arasındaki 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale etmek için operasyonlar gerçekleştirdiği ifade edilmişti. Raporun ardından Küba'dan iddialara yalanlama geldi. Küba Dış İlişkiler Bakanlığının (Minrex) ABD Masası Genel Direkötür Carlos Fernndez de Cosso sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Küba'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği veya müdahale etmeye çalıştığı iddiaları yanlıştır. Bu ABD hükümeti tarafından onaylanan propaganda ve iftira amacıyla ülkemize atılan bir iftiradır. Yalan söylemek, Küba'ya karşı kirli savaşın her zaman bir parçası olmuştur" dedi.

Küba'nın eski Washington Büyükelçisi ve Uluslararası Politika Araştırma Merkezi (CIPIC) Direktörü José Ramn Cabaas da ABD seçimlerine olası Küba müdahalesi iddialarını yalanlayarak, "Bu iddia ABD Ulusal Güvenlik Birimi'nin 2020 seçimlerine olası dış müdahaleye ilişkin bir değerlendirmesine aittir. Görünüşe göre raporu yazanlar, 240 karşı hamleden sonra Trump'ın hala Küba'ya yönelik ablukayı güçlendirmek için istediğine inanıyorlar" ifadelerini kullanarak ironi yaptı.

Raporda, "Küba, Cumhuriyetçi karşıtı ve Demokrat yanlısı bilgilere yayarak eski Başkan Trump'ın seçim kampanyasını baltalamaya çalıştı" iddiaları ortaya atılmıştı. Rapor Küba istihbaratını işaret ederek, "Muhtemelen bu çabayı desteklemek için bazı düşük düzeyli faaliyetler gerçekleştirdi" ifadeleri kullanılmıştı.

Geçtiğimiz Kasım ayında ise Trump'ın kampanya Avukatı Sidney Powell, Küba, Çin ve Venezuela'nın uluslararası bir komplo kurduğunu ve ABD seçimlerini manipüle etmeye çalıştıklarını iddia etmişti. Dönemin Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodrguez Parrilla, bu iddiaları gülünç olarak nitelendirmişti. - HAVANA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Venezuela, Küba, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Küba'dan ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasına yalanlama - Son Dakika


Son Dakika

Otizmli gencin iş başvurusu için yazdığı mektup sosyal medyada viral oldu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Koronavirüse yakalanan hamile kadın yaşam savaşını kaybederken bebeği, hayata tutundu Son Dakika: Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak Son Dakika: Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı HDP'ye açılan kapatma davasında 600'den fazla isim hakkında siyaset yasağı istendi Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti
Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu         
22:21
Fransa Kupası Son 16 Turu maçında PSG, sahasında Lille'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi Fransa Kupası Son 16 Turu maçında PSG, sahasında Lille'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi         
22:15
Derbi öncesi Caner'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Pazar günü forma giymeyi çok istiyor Derbi öncesi Caner'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Pazar günü forma giymeyi çok istiyor         
21:54
HDP'ye açılan kapatma davasını İstiklal'de bağıra çağıra kutladı: Müjdeler olsun HDP'ye açılan kapatma davasını İstiklal'de bağıra çağıra kutladı: Müjdeler olsun         
21:51
Fed, faizleri yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bıraktı Fed, faizleri yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bıraktı         
21:12
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, 5 saatlik beklemenin ardından TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, 5 saatlik beklemenin ardından TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı         
20:54
Bir gün önce uyardığı arkadaşının kazasına denk geldi Bir gün önce uyardığı arkadaşının kazasına denk geldi         
20:25
Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan saldırganı vatandaşlar yakaladı Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan saldırganı vatandaşlar yakaladı         
19:42
Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi         
19:15
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı         
17:37
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 22:36:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Küba'dan ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasına yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei