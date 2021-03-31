Küba'dan Türk otelcilere davet

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Nunez ve Küba Ticaret Ataşesi de olan eşi Ileana Nunez'i konuk etti. ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu'nun da bulunduğu ziyarette, Antalya ve Küba arasındaki ticarette ciddi bir potansiyel olduğu, ama halihazırdaki ihracat-ithalat rakamlarının bu potansiyeli yansıtmadığı belirtilerek, karşılıklı işbirliği olanakları görüşüldü.

ATSO çalışmaları ve Antalya ekonomisi hakkında bilgiler veren Başkan Davut Çetin, Küba'nın ekonomik ve siyasi yapısı ile iki ülke arasındaki coğrafi uzaklık gibi etkenlerin Küba ile ticaretin yıllar itibariyle düşük seviyelerde seyretmesine neden olduğunu belirtti. Küba ile olan dış ticaret hacminde 2019 yılında 55 milyon dolarla dikkat çeken bir artış olduğunun görüldüğünü belirten Davut Çetin, "Küba, Türkiye'den; un, cam, demir-çelik ve plastik ürünleri ithal ediyor. Türkiye ise Küba'dan, odun kömürü, rom ve tafia-alkol, ilaç, makyaj malzemesi, deri, kahve satın alıyor. Küba ile Antalya arasında ise ticaret çok düşük seviyede. Odamıza kayıtlı 4243 yabancı sermayeli firma içerisinde Küba sermayeli 1 tane organizasyon firması bulunuyor. Antalya'nın 2020 yılında toplam 2 milyar dolarlık ihracatında, Küba'ya ihracatı bulunmuyor. Antalya 2020 yılında toplam 1,15 milyar dolarlık ithalatında, Küba'dan 75.782 dolarlık ithalat gerçekleşmiş. İthal edilen ürünler: Meşrubat, alkollü içkiler, sirke ve ağaç, ahşap eşya, odun kömürü olmuş. İkili ticaretimizin daha da geliştirilebilmesi ve iş insanlarımızın iki ülkedeki yeni girişimlerini desteklemek adına, Küba tarafıyla yeni iş birliği alanlarının istişare edilmesi önem taşıyor. Antalya olarak ilişkilerimizin geliştirilmesi adına her türlü iş birliğine hazırız" ifadesini kullandı.

Latin Amerika'ya giriş kapısı

Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Nunez, Antalyalı iş adamlarını Küba'da otel yatırımları yapmaya davet etti. Accor, Kempinsky gibi birçok uluslararası otel zincirinin Küba'da yatırımları olduğunu belirten Büyükelçi, Antalya'nın ve Türkiye'nin turizm alanındaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini, özellikle Antalyalı golf turizmi yatırımcılarını da Küba'da görmek istediklerini söyledi.

Havana Limanı'nı Türk-Küba ortak girişiminin işlettiğini, THY'nin Küba'ya seferleri olduğunu hatırlatan Büyükelçi Nunez, Küba'nın Latin Amerika pazarına açmak isteyen Antalyalı yatırımcıları için önemli fırsatlar sunduğunu, Türk firmaların Küba'yı Latin Amerika pazarına giriş kapısı olarak değerlendirebileceklerini ifade etti. Büyükelçi Nunez ayrıca Türk ithalatçıları Küba kömürü ve Küba tropik meyve konsantreleri gibi alanlarda da Kübalı iş adamları ile temasa geçmeye davet etti.

Antalya'da otellerde ve tatil köylerinde çalışan ve akrobasi, dans ve çeşitli sahne sanatlarını icra eden 1000 civarında Kübalı'nın Antalya'da yaşadığını ileten Büyükelçi Nunez, Antalya-Küba arasında böyle bir bağın da olduğunu hatırlattı.

Antalya'yı, özellikle Kaleiçi'ni ve Türk yemeklerini çok sevdiğini ileten Büyükelçi Nunez, Antalya ile Küba arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için her türlü iş birliğine açık olduklarını pandemi sonrasında ilk fırsatta Türk ve Kübalı iş insanlarını bir araya getirecek organizasyonlar yapmak istediklerini söyledi.

Başkan Davut Çetin, Büyükelçi Nunez'e ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yapmış olduğu tablo ve Bayan Nunez'e Zeytinpark seti hediye etti. - ANTALYA