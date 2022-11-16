Küba'dan Türkiye'ye Devlet Başkanı Düzeyinde Ziyaret 27 Yıl Sonra Yapılacak - Son Dakika
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Küba'dan Türkiye'ye Devlet Başkanı Düzeyinde Ziyaret 27 Yıl Sonra Yapılacak

16.11.2022 20:24
Küba'dan Türkiye'ye Devlet Başkanı Düzeyinde Ziyaret 27 Yıl Sonra Yapılacak

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz Canel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor. Diaz Canel’in gelişi, 27 yıl aradan sonra devlet başkanı düzeyinde Küba'dan Türkiye'ye yapılan ilk ziyaret olacak.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz Canel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor. Diaz Canel'in gelişi, 27 yıl aradan sonra devlet başkanı düzeyinde Küba'dan Türkiye'ye yapılan ilk ziyaret olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz Canel, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor. Küba'nın Ankara Büyükelçiliği, Küba'dan Türkiye'ye 27 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. Büyükelçilik'ten yapılan paylaşımda, "Devlet Başkanı Díaz-Canel Türkiye ziyareti sırasında ekonomik ve siyasi bağları güçlendirmek için çalışacak. Kendisine Başbakan Yardımcıları, Dışişleri Bakanı, Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı, Enerji ve Madenler Bakanı ve Halk Sağlığı Bakanı eşlik edecek" denildi.

Erdoğan'ın 10-11 Şubat 2015 tarihinde Küba'ya gitmesi devlet başkanı düzeyinde Türkiye'den Küba'ya ilk ziyaret niteliğindeydi.

Fidel Castro'nun 1995 yılında Türkiye'yi ziyareti ise bu düzeyde Küba'dan Türkiye'ye yapılan ilk ziyaretti. Castro, 3-14 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da düzenlenen II. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı'na (BM HABITAT) katılmak için de Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk resmi ziyareti 15-16 Temmuz 2017 tarihinde yapmış; bunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 17-18 Mayıs 2019'da yaptığı ve Devlet Başkanı Díaz Canel tarafından kabul edildiği ziyaret takip etmişti.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Küba'dan Türkiye'ye Devlet Başkanı Düzeyinde Ziyaret 27 Yıl Sonra Yapılacak - Son Dakika

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