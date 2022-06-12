Küba Devlet Başkanı: Amerika Zirvesi Organizatörlerin Umduğu Gibi Geçmedi - Son Dakika
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Küba Devlet Başkanı: Amerika Zirvesi Organizatörlerin Umduğu Gibi Geçmedi

12.06.2022 11:27
Küba Devlet Başkanı: Amerika Zirvesi Organizatörlerin Umduğu Gibi Geçmedi

HAVANA, 11 Haziran (Xinhua) -- Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Cuma günü, 6-10 Haziran tarihlerinde ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen 9. Amerika Zirvesi'nin organizatörlerin tam olarak umduğu gibi geçmediğini söyledi.

HAVANA, 11 Haziran (Xinhua) -- Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Cuma günü, 6-10 Haziran tarihlerinde ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen 9. Amerika Zirvesi'nin organizatörlerin tam olarak umduğu gibi geçmediğini söyledi. Diaz-Canel, Halkların Demokrasi Zirvesi'ne katılanlara yönelik mesajında, "Küba, Venezuela ve Nikaragua'nın Amerika Zirvesi'nden dışlanmasına şiddetle karşı çıkan bölge hükümetleriyle en içten takdirlerimizi sizlerin de paylaşmanızı rica ediyorum" dedi. Halkların Demokrasi Zirvesi'nin resmi web sitesine göre, 2005 yılından beri, "Amerika'nın sendikacıları, aktivistleri, taban örgütleri ve ilerici halkları" geleneksel olarak Amerika Zirvesi'ne "karşı çıkmak" için bir halk zirvesi çağrısında bulunuyor.

Başkan Diaz-Canel, bir grup Latin Amerika ve Karayip hükümeti tarafından verilen desteğin altını çizerek, bu yılki Amerika Zirvesi'nde Küba'nın dışlanmasının ve Küba halkına yönelik ABD öncülüğündeki yaptırımların reddedildiğini söyledi. Diaz-Canel, "Kuzey Amerika düşman değil. Bize gösterdiğiniz o Kuzey Amerika, pazarın acımasız imparatorluğu tarafından sadece bir kez değil her gün dışlanan işçilerin, yerli halkların ve göçmenlerin Kuzey Amerika'sı; asi, itaatsiz, proaktif ve kardeşçe bir Kuzey Amerika, bizim öz kardeşimizdir ve düşmanımız değildir ve asla olmayacaktır" dedi. Diaz-Canel, mesajında "Dışlananlara ses verdiğiniz için teşekkür ederiz. Ufku umutla boyadığınız için teşekkür ederiz. Daha iyi bir dünyanın mümkün olduğunu bize bir kez daha tasdik ettiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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