Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel:

LAS Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Küba hükümetinin vereceği bazı ödünler karşılığında yaptırımları kaldıracağını düşünmediğini belirtti.

Diaz-Canel, Ada'nın doğusuna yaptığı gezi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kübalıların, ABD'nin taleplerini kabul etmenin Ada için daha iyi koşulları sağlamayacağını bilmesi gerektiğini belirtti.

"ABD'ye verilecek ödünler, bizi hiçbir yere götürmez." diyen Diaz-Canel, diğer ülkelere yardım ve dayanışmanın bırakılması durumunda, Küba'ya kapıların açılacağının bir yalan olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 10 Ocak'ta yeni bir talimata kadar başkent Havana dışında Küba'ya yapılan tüm uçuşları yasakladıklarını duyurmuştu.

Pompeo alınan karara, "Küba yönetiminin kendi insanlarına baskı yapması ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermesini" gerekçe göstermişti.