Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ülkesindeki gösteriler nedeniyle ABD'yi suçladı - Son Dakika

BUENOS Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ülkesinde dün binlerce kişinin katıldığı yönetim karşıtı gösteriler nedeniyle ABD'yi suçladı.

Diaz-Canel, düzenlediği basın toplantısında, Küba halkının mutsuzluğunun başlıca sebebinin ABD yaptırımları olduğunu belirterek, ülkede dün meydana gelen gösterileri "vandalizm" olarak nitelendirdi.

Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Küba'da şiddetli sokak gösterilerinin tetiklediği "sosyal patlama" yaşanması için boğucu bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikası yürüttüğünü vurgulayarak, ABD yaptırımlarının gıda, ilaç ve enerji alanında gerekli ihtiyaçların karşılanmasını engellediğini söyledi.

Gösterilerde yağma ve saldırı gibi şiddet olaylarının yaşandığına dikkati çeken Diaz-Canel, protestocuları "suçlular" olarak tanımladı.

Protestolar

Nüfusu 11 milyonu aşan ada ülkesi Küba, 1 Ocak 1959'da kuruluşundan bu yana ilk kez başkent Havana ve adanın çeşitli bölgelerinde binlerce kişinin katıldığı yönetim karşıtı protestolara sahne oldu.

Küba Komünist Partisi (PCC) egemenliğinde yönetilen ülkede binlerce kişi, ekonomik problemler, gıda maddelerine erişim sorunu, elektrik kesintisi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği sıkıntılar nedeniyle sokaklara döküldü.

Gösteriler, başkent Havana'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki San Antonio de los Banos bölgesinde başladı ve kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Ülke yönetimini hedef alan gösterilerde protestocular, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde "Diktatörlük yıkılsın, Özgürlük, Korkmuyoruz" gibi sloganlar attı ve yer yer yağma ve şiddet olayları yaşandı.

Gösterilerin ülkeyi etkisi altına almasının ardından Diaz-Canel, PCC yanlılarını, devrimi muhafaza etmek için sokaklara davet etmiş ve hükümet yanlısı gösteriler de düzenlenmişti.

Sosyal medyada, yaralıların olduğu ve ortadan kaybolmaların yaşandığı iddia edilirken, henüz bu konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.