Küba Dışişleri Bakanı, ABD Ablukasına Karşı Uluslararası Dayanışma İçin Teşekkürlerini İletti - Son Dakika
Üye Girişi

Küba Dışişleri Bakanı, ABD Ablukasına Karşı Uluslararası Dayanışma İçin Teşekkürlerini İletti

03.05.2022 12:42
Küba Dışişleri Bakanı, ABD Ablukasına Karşı Uluslararası Dayanışma İçin Teşekkürlerini İletti

Bruno Rodriguez ayrıca, Küba'ya karşı ABD liderliğindeki ticaret ambargosunun "aşırı seviyelere" çıkarılmasını da kınadı ve bu ambargonun yıllar içinde 150 milyar ABD dolarından daha fazla zarara mal olduğunu belirtti.

Bruno Rodriguez ayrıca, Küba'ya karşı ABD liderliğindeki ticaret ambargosunun "aşırı seviyelere" çıkarılmasını da kınadı ve bu ambargonun yıllar içinde 150 milyar ABD dolarından daha fazla zarara mal olduğunu belirtti.

HAVANA, 2 Mayıs (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Pazartesi günü ABD ablukasına karşı mücadelede ülkesine verilen destek için dünyaya teşekkür etti. Rodriguez bu açıklamayı, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve yaklaşık 60 ülke ve bölgeden yaklaşık 1000 eylemcinin katılımıyla Havana'da düzenlenen Küba ile Uluslararası Dayanışma Toplantısı'nda yaptı. Rodriguez, sendika, siyasi grup veya sivil örgüt gibi 219 kurumdan katılımcı delegelere dayanışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bakan, "Mücadelenizle Küba halkının muazzam güçlüklere karşı yürüttüğü yaratıcı, ısrarlı ve muzaffer direnişe cesaret veriyorsunuz" dedi. Rodriguez ayrıca, Küba'ya karşı ABD liderliğindeki ticaret ambargosunun "aşırı seviyelere" çıkarılmasını da kınadı ve Küba hükümetinin tahminlerine göre bu ambargonun yıllar içinde 150 milyar ABD dolarından daha fazlaya mal olduğunu belirtti. Küba ile Uluslararası Dayanışma Toplantısı Kovid-19 nedeniyle iki yıllık bir aranın ardından Cumartesi günü başladı ve Pazartesi günü sona erdi. Küba Merkezi İşçi Sendikası ve Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü tarafından düzenlenen forum ilk olarak 1994 yılında düzenlenmişti.

YORUMLAR
500
Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Pazartesi, Küba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Küba Dışişleri Bakanı, ABD Ablukasına Karşı Uluslararası Dayanışma İçin Teşekkürlerini İletti - Son Dakika


Son Dakika
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
11:34 Ayçiçek yağına rakip Kanolada ekim alanı 9 kat arttı
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
10:26 Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, canlı yayında düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 12:51:29. #1.12#
SON DAKİKA: Küba Dışişleri Bakanı, ABD Ablukasına Karşı Uluslararası Dayanışma İçin Teşekkürlerini İletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement