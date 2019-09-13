Son Dakika Haberleri: Küba ile aşı, ilaç, cihaz alanlarında iş birliği
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Küba ile aşı, ilaç, cihaz alanlarında iş birliği

1 saat önce

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Küba Devlet İlaç ve Tıbbi Cihazların Kontrol Merkezi arasında etkili ve kaliteli cihazlara erişimin sağlanması amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

Küba ile aşı, ilaç, cihaz alanlarında iş birliği, System.String[]

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Küba Devlet İlaç ve Tıbbi Cihazların Kontrol Merkezi arasında etkili ve kaliteli cihazlara erişimin sağlanması amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

Küba, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:20 
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