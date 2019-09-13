Küba ile aşı, ilaç, cihaz alanlarında iş birliği
1 saat önce
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Küba Devlet İlaç ve Tıbbi Cihazların Kontrol Merkezi arasında etkili ve kaliteli cihazlara erişimin sağlanması amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Küba Devlet İlaç ve Tıbbi Cihazların Kontrol Merkezi arasında etkili ve kaliteli cihazlara erişimin sağlanması amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:20
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