Küba Komünist Partisi'nin lideri Raúl Castro görevi bırakıyor - Son Dakika
BBC

Küba Komünist Partisi'nin lideri Raúl Castro görevi bırakıyor

17.04.2021 11:47
Küba Komünist Partisi'nin lideri Raúl Castro görevi bırakıyor, System.String[]

İktidardaki Komünist Partisi'nin lideri Raúl Castro'nun görevi devredeceğini açıklaması ile Castro ailesinin Küba'daki 60 yıla yayılan iktidarı sona eriyor.

İktidardaki Komünist Partisi'nin lideri Raúl Castro'nun görevi devredeceğini açıklaması ile Castro ailesinin Küba'daki 60 yıla yayılan iktidarı sona eriyor.

89 yaşındaki Castro, liderlik görevini, "tutkulu ve anti emperyalist bir ruhla dolu" olan daha genç bir nesle bırakacağını söyledi.

Raúl Castro'nun yerine Küba Komünist Partisi'nin lideri olarak geçecek kişi, dört günlük kongre sonucu yapılacak seçimde belirlenecek.

Görevi bırakacak olan Castro, parti içinden bir kişiyi yerine geçmesi için desteklemiş değil, 2019 yılında devlet başkanı olan Miguel Díaz-Canel'in parti lideri olarak seçilmesi bekleniyor.

Cuma günü başkent Havana'da parti delegelerine seslenen Castro, "Yoldaşlarımın gücüne, örnek kişiliklerine ve kavrayışlarına büyük güven duyuyorum" dedi.

Raúl Castro yönetimindeki Küba, ABD ile on yıllardır devam eden gerilimli ilişkileri iyileştirme noktasında önemli adımlar attı.

2014 - 2016 yılları arasındaki iyileşme süreci, ABD Başkanı Barack Obama'nın tarihi ziyareti ile sonuçlandı.

Ancak Obama'dan sonra başkanlığı devralan Donald Trump döneminde yaptırımlar geri getirildi. Şu an görevde olan Başkan Joe Biden, bazı yaptırımların gevşetilebileceği vaadinde bulunmuştu.

Ülke ekonomisi büyük bir kriz içinde

Cuma günü başlayan kongrede konuşan Raúl Castro, ülkesinin ABD ile "karşılıklı saygıya dayalı" bir ilişki kurmaya hazır olduğunu ancak Amerika'nın dış politika hedefleri noktasında "taviz vermeyi kabul" etmeyeceğini söyledi.





Küba'nın iktidar partisinin liderliğindeki bu değişim, ülkenin tarihindeki en ciddi ekonomik krizlerden birinin gölgesinde gerçekleşiyor.

Covid 19 salgını, Trump yönetimi tarafından getirilen yaptırımların sarstığı ülke ekonomisi geçen yıl yüzde 11 küçüldü.

Raúl Castro 2011 yılında ağabeyi Fidel'in görevi bırakması sonrası parti genel sekreterliği görevine başladı.

Raúl Castro, 1959 yılında yaşanan Küba devrimi sırasında da ağabeyi Fidel'in yanındaki komutanlardan biriydi.

2016 yılında hayatını kaybeden Fidel Castro, 2008 yılında hastalığı nedeniyle başkanlık görevini kardeşine devretti.

Küba Komünist Partisi'nin lideri Raúl Castro görevi bırakıyor
Küba Komünist Partisi'nin lideri Raúl Castro görevi bırakıyor

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Son Dakika Dünya Küba Komünist Partisi'nin lideri Raúl Castro görevi bırakıyor - Son Dakika Dünya

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