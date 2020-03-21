Küba Kovid-19 önlemleri kapsamında sınırlarını kapatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küba Kovid-19 önlemleri kapsamında sınırlarını kapatıyor - Son Dakika

Küba Kovid-19 önlemleri kapsamında sınırlarını kapatıyor

6 saat önce

BUENOS Küba'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında, sınırların 1 ay kapatılması kararı alındı.

Küba Kovid-19 önlemleri kapsamında sınırlarını kapatıyor, System.String[]

BUENOS Küba'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında, sınırların 1 ay kapatılması kararı alındı.

Ülke basınında çıkan habere göre, Küba Cumhurbaşkanı Miguel Diaz-Canel, katıldığı televizyon programında, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlere değindi.

Diaz-Canel, Kovid-19'u, "benzeri görülmemiş bir zorluk" olarak nitelendirerek, "Ülkeye girişe bir düzenleme getireceğiz, yalnızca Küba'da ikamet edenler ülkeye girebilecek. Ekonomik faaliyetleri güvence altına alacağız." ifadelerini kullandı.

Küba Başbakanı Manuel Marrero da sınırların gelecek salıdan itibaren kapatılacağını belirtti.

Küba'da yaklaşık 60 bin turistin bulunduğunu belirten Marrero, yabancıların ülkeden hava yolu kullanarak çıkacağını kaydetti.

Nüfusu 12 milyona yaklaşan Küba'da 1 kişinin ölümüne neden olan Kovid-19 virüsü şu ana kadar 21 kişide görüldü.

Cumhurbaşkanı, Miguel, Küba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:18 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak         
20:15
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik         
20:07
Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor         
19:33
İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor         
18:38
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu         
17:54
Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek         
17:44
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi         
16:46
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek         
15:52
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak         
15:43
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı         
15:30
Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti         
15:04
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı         
14:54
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak         
14:36
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı         
14:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 13:27:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Küba Kovid-19 önlemleri kapsamında sınırlarını kapatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]