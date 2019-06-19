Küba Milli Takım futbolcusu 7-0'lık yenilgi sonrası maçın oynandığı ABD'ye iltica etti
1 saat önce
Küba Futbol Milli Takımı oyuncusu Yasmani Lopez, CONCACAF Gold Cup turnavası için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde iltica etti.
Küba Futbol
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:38
Milli Takımı oyuncusu Yasmani Lopez, CONCACAF Gold Cup turnuvası için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri
'ne iltica etti.
Milli Takım Teknik Direktörü Raul Menderos, Lopez'in cumartesi günü oynanan açılış maçının ardından takımdan ayrılarak iltica ettiğini teyit etti.
1 milyar dolar değerinde 16,5 ton kokain ele geçirildi! Nereden geldiği tespit edilemedi
ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı olası S-400 yaptırımlarının detayları belli oldu
Galatasaray'dan Cenk Tosun hamlesi
Luis Enrique, İspanya Milli Takımını bıraktı