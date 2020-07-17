Küba'nın Ankara Büyükelçisi Nunez, AA'yı ziyaret etti (2) - Son Dakika

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Nunez, AA'yı ziyaret etti (2)

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, ülkesinin dış ticareti rahatlatan bir dizi tedbir aldığını, ekonomik ilişkileri güçlendirmek istedikleri Türkiye'den daha fazla girişimci gelmesini istediklerini belirtti.

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, ülkesinin dış ticareti rahatlatan bir dizi tedbir aldığını, ekonomik ilişkileri güçlendirmek istedikleri Türkiye'den daha fazla girişimci gelmesini istediklerini belirtti.

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Büyükelçi Nunez'i, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu ağırladı.

Görüşmede, Küba-Türkiye ilişkileri ve AA'nın küresel habercilik faaliyetleri ele alındı.

Nunez, Küba'nın Türkiye'de tanınması ve özellikle son dönemde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusundaki başarılarının uluslararası alanda paylaşılmasındaki katkıları için AA'ya teşekkür etti.

AA'nın özellikle Türkçe, İngilizce ve İspanyolca yayınlarını yakından takip ettiklerinin altını çizen Nunez, ülkesinde Türkiye'nin güçlü bir imajı bulunduğunu dile getirdi.

"Türkiye'yle ticaretimizin gelişmesini istiyoruz"

Nunez, ABD'nin ambargolar üzerinden Küba'yla ilişkide olan üçüncü tarafları da kısıtlamaya çalıştığına, buna karşın Türkiye ile ticari ilişkileri geliştirmek istediklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Küba, ekonomik faaliyetleri rahatlatacak, dış ticareti kolaylaştıracak yeni adımlar attı. Türkiye ile ticaretimizin gelişmesini istiyoruz. Türk iş insanlarına gerekli kolaylıkları sağlamaya hazırız. Yatırımlar ve her alanda ticari faaliyetler için kendilerini bekliyoruz. Özellikle Türkiye'nin başarılı olduğu tarım ve gıda alanında önemli iş birliği fırsatları var."

Türkiye'nin Küba'dan Filistin'e prensipli duruşları olan bir ülke olduğuna dikkati çeken Nunez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te Küba'yı ziyaretinin çok olumlu izlenimler bıraktığını anımsattı.

Nunez, Kovid-19'la mücadelede Küba'nın tedavi yöntemleri konusunda büyük bir başarı gösterdiğini, Kübalı doktorların Çin'den Afrika ülkelerine kadar birçok yerde hizmetler verdiğini anlattı.

AA, bu ülkeyle ilgili gelişmeleri güçlü şekilde yansıtmaya devam edecek

AA Genel Yayın Yönetmeni Mutanoğlu da AA'nın küresel haber yapılanması ve çok dilli yayınları hakkında Nunez'e bilgi verdi.

Küba'nın pek çok açıdan dünyanın en ilgi çekici ülkelerinden biri olduğunu kaydeden Mutanoğlu, Türkiye kamuoyunda Küba haberlerinin merakla takip edildiğini ifade etti.

Mutanoğlu, AA'nın Küba resmi haber ajansı Prensa Latina News Agency ile iş birliğinden de güç alarak, bu ülkeye ilişkin gelişmeleri Türkiye ve dünya kamuoyuna güçlü şekilde yansıtmaya devam edeceğini, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkısının süreceğini dile getirdi.

Türkiye, Ankara, Küba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:20 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küba'nın Ankara Büyükelçisi Nunez, AA'yı ziyaret etti (2) - Son Dakika

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22:57
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21:32
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21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
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