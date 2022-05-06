Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı

06.05.2022 21:38

Küba'nın başkenti Havana'da bir otelde patlama meydana geldi. Olayda 8 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi de yaralandı. Patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edildi.

Havana'da tarihi Saratoga Otel'de patlama meydana geldi. Küba Devlet Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 30 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Küba'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı

OKULDAKİ ÇOCUKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, patlamanın meydana geldiği otelin yakınında bulunan okuldaki çocukların tahliye edildiğini ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Yetkililer ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Küba'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı

GAZ SIZINTISINDAN KAYNAKLANDI

Küba Devlet Başkanlığı, tüm bulguların patlamaya sıvılaştırılmış gaz sızıntısının sebep olduğunu gösterdiğini paylaştı.

YORUMLAR
500
İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binadaki patlamada 1'i ağır 18 kişi yaralandı İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binadaki patlamada 1'i ağır 18 kişi yaralandı Son dakika haberi: Tuzla tersanesi'ndeki gemide patlama-1 Son dakika haberi: Tuzla tersanesi'ndeki gemide patlama-1

Patlama, Havana, Otel, Küba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
21:39 Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü!
21:38 Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı
21:37 Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider
21:35 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı golcü için düğmeye bastı!
21:34 Araç park meselesi nedeniyle tartıştığı komşusunu kurşun yağmuruna tuttu
20:43 Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
20:38 CHP'li Kaboğlu Gezi tutuklularını ziyaret etti: Yerleri burası değil!
20:18 Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı
20:17 Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 21:44:55. #1.13#
SON DAKİKA: Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement