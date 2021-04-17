- Küba'nın eski Devlet Başkanı Castro, FCC Genel Sekreterliği görevini bıraktı - Son Dakika

- Küba'nın eski Devlet Başkanı Castro, FCC Genel Sekreterliği görevini bıraktı

HAVANA - Küba'nın eski Devlet Başkanı Raul Modesto Castro, Küba Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevini bıraktığını açıkladı.

Küba'nın eski Devlet Başkanı Raul Modesto Castro, Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan 2006'da Devlet Başkanı görevini devralmış, 2018 yılında ise Başkanlık görevini şu anki Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e bırakmıştı. Başkanlık görevini devretmesinin ardından Castro, Küba Komünist Partisi Genel Sekreteri olarak parti üyeliğine devam ediyordu. Son olarak Castro'nun varisinin açıklanması ve 19 Nisan'da tamamlanması beklenen parti kongresinde konuşan Castro'dan, Parti'nin Genel Sekreterliği görevinden ayrıldığı duyurusu geldi.

Komünist Parti'nin resmi gazetesi Granma'da yer alan haberde, Castro'nun partinin Küba'nın başkenti Havana'daki kongresinde yaptığı açıklama ile FCC Genel Sekreteri görevini bıraktığını duyurduğu belirtilerek, "Ordu Generali, ülkenin liderliğini, onlarca yıllık deneyimle tecrübeli ve devrimin etiklerine bağlı, ulusun tarihi ve kültürü ile özdeşleşmiş bir grup eğitimli lidere teslim etmekten memnun olduğunu duyurdu" ifadeleri kaydedildi.

Castro'nun bu hafta sonu görevinden resmen istifa etmesi ve görevi Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e devretmesi bekleniyor. Castro'nun istifası, Küba'da ağabeyi Fidel Castro'nun 2006'da görevlerini Raul'a devretmeden önce iktidara geldiği 1959'dan bu yana kesintisiz devam eden "Castro döneminin" sona erdiğini gösteriyor.