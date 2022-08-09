Küba'da limandaki petrol depolama tesislerindeki patlamalarda yaralı sayısı 125'e çıktı - Son Dakika
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Küba'da limandaki petrol depolama tesislerindeki patlamalarda yaralı sayısı 125'e çıktı

09.08.2022 07:02
Küba'da limandaki petrol depolama tesislerindeki patlamalarda yaralı sayısı 125'e çıktı

Küba'nın Matanzas Limanı'ndaki tanker üssünde 5 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü patlamalarda yaralıların sayısı 4 kişi artarak 125'e yükseldi.

Küba'nın Matanzas Limanı'ndaki tanker üssünde 5 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü patlamalarda yaralıların sayısı 4 kişi artarak 125'e yükseldi.

Ülkenin kuzeyindeki "Matanzas Süper Tanker Üssü" olarak bilinen ham petrol depolama tesislerinde yaşanılan patlamaların ardından yangın halen kontrol altına alınamadı.

Şu ana kadar patlama ve yangınlarda, 1 kişi öldü, yaralıların sayısı da 4 kişi artarak 125'e çıktı.

Yetkililer, 17 olarak açıkladığı kayıp itfaiyeci sayısını ise 14 olarak güncelledi.

Ülkede en büyük endüstriyel felaket olarak kabul edilen patlamalarda, bölgeden tahliye edilenlerin sayısının 4 bini geçtiği bildirildi.

Küba Ulusal İtfaiye Daire Başkanı Avalos Jorge, düzenlediği basın toplantısında, yangının günlerce sürebileceğini belirterek, "Yüksek sıcaklıklar çalışmayı çok zorlaştırıyor, patlamalar zincirleme bir reaksiyona dönüştü ve telafisi imkansız hale geldi." ifadesini kullandı.

Bölgede toplamda 8 tankın olduğunu kaydeden Jorge, 4 tankın halen yandığını ve yangının diğer tanklara sıçrama tehlikesinin ise devam ettiğini söyledi.

Venezuela ve Meksika ekip desteği

Meksika ve Venezuela uzman ekiplerini, yangının kontrol altına alınması için uluslararası iş birliği çağrısında bulunan Küba'ya gönderdi.

Küba'da elektriğin karşılanmasında büyük önemi olan Matanza Limanı'nın devre dışı kalması nedeniyle ülkenin yüzde 60'ına ancak elektrik verilebiliyor.

Yetkililer, yıldırım isabet etmesi nedeniyle limanda bulunan yakıt depolama tanklarında yangın çıktığını belirtmiş, ilk belirlemelere göre 77 kişinin yaralandığını, 17 itfaiyecinin ise kayıp olduğunu bildirmişti.

Devlet Başkanı bölgeye gitmişti

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile Başbakan Manuel Marrero'nun, Matanzas Limanı'na giderek yangına ilişkin bilgi aldığı ve hastanedeki yaralıları ziyaret ettiği bildirilmişti.

Liman'daki patlamanın, 5 Ağustos gece 23.00'te bir tankerde meydana geldiği ve alevlerin saatler sonra 3 tankere daha sıçradığı iddia ediliyor.

Matanzas Limanı; petrol kuyuları, rafinerileri, dev tanker ekipmanları ve termik santralleriyle ülkenin en büyük sanayi ve ticaret limanı olarak biliniyor.

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Küba'da ham petrol depolama tesislerindeki yangın söndürülemedi Küba'da ham petrol depolama tesislerindeki yangın söndürülemedi Küba'daki ham petrol depolama tesisinde 1 yakıt tankı daha patladı: 3 yaralı Küba'daki ham petrol depolama tesisinde 1 yakıt tankı daha patladı: 3 yaralı
Kaynak: AA

Küba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'da limandaki petrol depolama tesislerindeki patlamalarda yaralı sayısı 125'e çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Küba'da limandaki petrol depolama tesislerindeki patlamalarda yaralı sayısı 125'e çıktı - Son Dakika
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