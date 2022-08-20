Küba'da limandaki petrol depolama tesislerinde çıkan yangında ölenler için cenaze töreni

Küba'nın Matanzas Limanı'ndaki tanker üssünde 5 Ağustos'ta meydana gelen yangında ölen 16 kişi için cenaze töreni yapıldı.

Ülkenin kuzeyindeki "Matanzas Süper Tanker Üssü" olarak bilinen ham petrol depolama tesislerinde 16 kişinin öldüğü, 146 kişinin yaralandığı yangının kontrol altına alınmasının ardından, saygı ve cenaze töreni düzenlendi.

Matanzas İtfaiyeciler Müzesi'nde yapılan cenaze törenine; Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, eski Devlet Başkanı Raul Castro ve yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

İki günlük ulusal yasın sona ermesiyle hayatını kaybeden çoğunluğu itfaiyeci 16 kişi için geçit töreni yapılırken aileler, yakınlarına hüzünlü şekilde veda etti.

Canel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ailelere başsağlığı dileyerek "Bugün Matanzas halkı, Süper Tanker Üssü'ndeki yangının kontrolü ve söndürülmesi sırasında yaşamını feda edenleri saygıyla andı. Ailelerin ve Küba'nın acılarını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Halk Sağlığı Bakanlığı, yangında yaralanan 18 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Yıldırım isabet etmişti

Yetkililer, limandaki yakıt depolama tanklarına yıldırım isabet etmesi nedeniyle yangın çıktığını duyurmuştu.

Yangın, Meksika ve Venezuela'dan ekiplerin de desteğiyle yoğun çalışmanın ardından 12 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.

Patlamaların yol açtığı yangınlar sebebiyle yakıt depolama tesislerinin yüzde 40'nın yok olduğu ve telafisinin çok zaman alacağı değerlendiriliyor.

Matanzas Limanı; petrol kuyuları, rafinerileri, dev tanker ekipmanları ve termik santralleriyle ülkenin en büyük sanayi ve ticaret limanı olarak biliniyor.