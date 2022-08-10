Küba'da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı - Son Dakika
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Küba'da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı

10.08.2022 10:51
Küba'da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı

Küba'nın Matanzas şehrindeki ham petrol depolama tesisinde çıkan yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı.

Küba'nın Matanzas şehrindeki ham petrol depolama tesisinde çıkan yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı.

Küba'nın batısında yer alan Matanzas şehrindeki bir sanayi bölgesinde bulunan ham petrol depolama tesisinde 5 Ağustos'ta yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın, 5 gündür devam eden çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Küba tarihindeki en kötü yangın olarak nitelendirilen ve 5 gün içinde Karayip adasının ana ham petrol depolama tesisinin yüzde 40'ını yok ederek büyük elektrik kesintilerine yol açan yangının ardından havadaki yoğun dumanın azaldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı yetkilisi Rolando Vecino olay yerinde yaptığı açıklamada, "Bugün yangını kontrol etmeyi başardık" dedi. Yetkililer, 4 yakıt tankını yok eden yangında ne kadar yakıt kaybedildiğini açıklamazken, Matanzas Körfezi'nde petrol kirliliği meydana gelmediğini belirtti. Ancak bölge sakinleri maske takmaları ve yangının yol açtığı yoğun duman nedeniyle asit yağmurundan kaçınılması konusunda uyarıldı.

Yakıt depolama tesisindeki bir yakıt tankına cuma gecesi yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın pazar günü diğer bölümlere yayılmış, toplam 4 yakıt tankında patlama meydana gelmişti. Günlerdir süren yangında 1 itfaiyeci hayatını kaybetmişti. - HAVANA

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Küba'daki ham petrol depolama tesisinde 1 yakıt tankı daha patladı: 3 yaralı Küba'daki ham petrol depolama tesisinde 1 yakıt tankı daha patladı: 3 yaralı Küba'da limandaki ham petrol depolama tesislerindeki patlamalarda 121 kişi yaralandı Küba'da limandaki ham petrol depolama tesislerindeki patlamalarda 121 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Hamster Coin, Küba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küba'da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı - Son Dakika

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