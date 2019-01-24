Küba Onkoloji Enstitüsü Mart Ayında İstanbul'da

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi ile Küba Onkoloji Enstitüsü kanser tedavisinde iş birliğine imza attı.

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi ile Küba Onkoloji Enstitüsü kanser tedavisinde iş birliğine imza attı. Küba'dan gelecek 3 onkolog, mart ayı itibariyle İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi ve üniversitesinde göreve başlayacak. Küba Onkoloji Enstitüsü'nün İstanbul Merkezi ise Türkiye'de ilk kez İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde açılacak.



Kübalı onkologların ülkelerinde geliştirdikleri kanser tedavileri, kanser aşıları kanserli hastalara umut oluyor. Bu aşılar ve tedaviler için Türkiye'den yılda 2 bin hasta Küba'ya gidiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Küba'ya gitmeyi düşünen Türk ve yabancı hastalar için bir iş birliğine imza attı. Küba Onkoloji Enstitüsü ile yapılan iş birliği kapsamında, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde Kübalı medikal onkologlar görev alacak. Mart ayı itibariyle İstanbul'a gelecek doktorlar, kanser hastalarının değerlendirildiği onkoloji konseyinde değerlendirme sürecinde yer alacak. Tıp fakültesi öğrencileri ve hekimler, Küba'daki kanser araştırmalarını yerinde görebilecek.



"TÜRKİYE-KÜBA ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ' KURULACAK"



Küba ile 2 yıldır görüştüklerini belirten Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, ülkenin sağlık alanında etkili 3 önemli kuruluşuyla anlaşma yaptıklarını ifade etti. Bekir Okan, "Onkoloji konusunda Küba dünyada bir numara. Küba ile 2 yıldır görüşmeler yapıyoruz. Ocak başında protokoller yaptık. Küba'nın 3 kuruluşuyla anlaştık. Bunlardan ilki Küba Tıp Üniversitesi. Bu üniversiteden hocalar üniversitemize gelecek, bizden de hocalar Küba'ya gidecek. Öğrenciler için de bir değişim programları olacak. İkincisi Küba Onkoloji Enstitüsü ile Okan Üniversitesi Hastanesi'nde 'Türkiye Küba Onkoloji Enstitüsü' kuracağız. Üçüncüsü onların bu işleri yapan uluslararası kurumuyla da doktorların Türkiye'ye geleceği bir anlaşma yaptık. Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Ayşe Berris Ekinci ve Dışişleri Bakanımız bu aşamada bize destek verdi" dedi.



"TÜRKİYE'DEN YILDA 2 BİN HASTA KÜBA'YA GİDİYOR"



Onkoloji enstitüsünün Türkiye'nin sağlık turizmine de katkı sağlayacağının altını çizen Bekir Okan, "Bu Türkiye'de bir ilk olacak. Türkiye'den her yıl 2 bin hasta kanser tedavisi için Küba'ya gidiyor. Bu anlaşma ile birlikte artık gitmeyecekler. Çünkü Kübalı doktorlar mart ayı başında İstanbul'a geliyor. Bizim Onkoloji Enstitümüz içerisinde kanser hastalarının tedavisiyle ilgili çalışmalara başlayacaklar. Bu sadece Türkiye'deki kanser hastalarına yönelik olmayacak. Aynı zamanda Orta Doğu ve Avrupa ülkelerindeki hastalar da artık Türkiye'ye geliyor. Enstitü sonrası hastalar da Küba'ya kadar gitmeyecek, Türkiye'ye gelecek. Bu Türkiye'nin Sağlık Turizmine katkı sağlayacak. Başlangıç çok önemli bunu giderek geliştireceğiz. Küba ile birlikte ilaç da üreteceğiz. Araştırma merkezinde tıbbi araştırmalar yapacağız" diye konuştu.



"2 BİNE YAKIN MOLEKÜL ÜZERİNDE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"



İstanbul Okan Üniversitesi ve Küba Onkoloji Enstitüsü iş birliği ile 2 bine yakın molekül üzerinde çalışacaklarını kaydeden İstanbul Okan Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alper Tunga Demirarslan ise, "Kanser konusunda Küba şu anki aşılarıyla değil bundan sonra devam eden çalışmalarıyla da dünya tıbbında çok önemli bir noktada. Küba'da 2 bine yakın yeni molekül üzerinde çalışmalar devam ediyor. Biz de bir üniversite hastanesi olarak özellikle bu çalışmaların içinde yer alıp kanser konusunun geliştirilmesi adına adım atmak istiyoruz. Enstitünün amacı 2020 yılında Küba'da dünya onkoloji kongresine de bilimsel çalışmalarla gitmek. Bunun ilk adımı Kübalı hekimlerin burada bizimle birlikte çalışmaya başlaması olacak. Küba sağlık sisteminin onkolojiye yaklaşımının Türk tıbbının onkolojiye yaklaşımıyla sentezleyerek daha net bir tedavi protokolünü uygulamaya başlayacağız. Küba'ya geçişlerin de önüne geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



Araştırmalara göre deri ve akciğer kanserinde etkili olan ilaçlar olduğunu söyleyen Dr. Demirarslan, "Türkiye'de Eczacılar Birliği tarafından bunların resmi olarak Türkiye'ye getirilmesi ve Türk hastalar da kullanılması mümkün. Biz bütün bu yapıyı tek bir merkezde toplayacağız" dedi. - İstanbul

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