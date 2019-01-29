Son Dakika Haberleri: Küba, Şiddetli Kasırganın Ardından Yaralarını Sarıyor

Küba, Şiddetli Kasırganın Ardından Yaralarını Sarıyor

1 saat önce

Küba, şiddetli kasırganın ardından yaralarını sarıyor.

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Küba, şiddetli kasırganın ardından yaralarını sarıyor. Başkent Havana'yı etkisi altına alan şiddetli kasırgada en az 3 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasara yol açan kasırga nedeniyle 172 kişi de yaralandı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:28 

Havana, Küba, Dünya
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