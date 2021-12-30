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Küba, ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan zorunlu PCR testi isteyecek - Son Dakika

Küba, ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan zorunlu PCR testi isteyecek

30.12.2021 23:08
Küba, ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan zorunlu PCR testi isteyecek

Küba'da, hızla artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 5 Ocak'tan itibaren ülkeye gelecek tüm yolculardan zorunlu PCR test sonucu talep edilecek.

Küba'da, hızla artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 5 Ocak'tan itibaren ülkeye gelecek tüm yolculardan zorunlu PCR test sonucu talep edilecek.

Kasım ayının sonlarında salgın kaynaklı can kaybı ve vaka sayılarını kontrol altına alan Küba, salgının ülkede yeniden tırmanışa geçmesi üzerine yeni kararlar aldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında 5 Ocak'tan itibaren ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan 72 saat önceden yapılan zorunlu PCR testi talep edileceğini bildirildi.

Ülkeye gelen yabancı öğrenci, bursiyer, teknisyen ve iş insanlarına da 8 günlük zorunlu karantina uygulanacağı belirtilen açıklamada, bu sürenin sonunda yeniden PCR testi yapılacağı kaydedildi.

Bugüne kadar 965 bin 571 vaka tespit edilen Küba'da, virüs nedeniyle 8 bin 322 kişi hayatını kaybetti. Ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 91'ine 1. doz, yüzde 84'üne ise 2. doz aşı uygulandı.

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PCR Testi, Kasım, Ocak, Küba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küba, ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan zorunlu PCR testi isteyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küba, ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan zorunlu PCR testi isteyecek - Son Dakika
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