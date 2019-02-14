Küba ve Çin'den Venezuela'ya 933 ton ilaç ve gıda

Hükümetin, Küba ve Çin ile yaptığı anlaşmalar neticesinde temin edilen 64 konteyner dolusu ilaç ve gıda malzemesi Caracas'ın kuzeyindeki La Guaira Limanı'na ulaştı.

Hükümetin, Küba ve Çin ile yaptığı anlaşmalar neticesinde temin edilen 64 konteyner dolusu ilaç ve gıda malzemesi Caracas'ın kuzeyindeki La Guaira Limanı'na ulaştı.

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