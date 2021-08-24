Küba, Vietnam'a yerli Kovid-19 aşısı tedarik edecek - Son Dakika

Küba, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ciddi derecede etkilenen Vietnam'a yerli aşı sağlayacak.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, mevkidaşı Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc ile dün yaptığı telefon görüşmesinde, bu yılın sonuna kadar Vietnam'a yüksek miktarda Abdala Kovid-19 aşısı tedarik edileceğini söyledi.

Canel, Küba'nın Vietnam'a "aşı üretim teknolojisini transfer etmek" için uzmanlar göndermeye hazır olduğunu da belirtti.

Daha önce de Vietnam, Küba'ya salgının neden olduğu zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak amacıyla pirinç göndermişti.

Vietnam, yakın zamanda Kovid-19 vakalarında yüksek bir artışa tanık oldu. Ülkede salgının başından bu yana 358 bin 456 vaka tespit edildi, 8 bin 666 kişi hayatını kaybetti.

Ho Chi Minh kentinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 23 Ağustos'tan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Küba'da ise salgının başından itibaren 592 bin 619 vaka, 4 bin 618 ölüm kaydedildi.